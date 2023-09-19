Дания передаст Украине 45 танков - министр обороны страны

Дания передаст Украине 15 модернизированных танков Т-72ЭА и 30 Leopard 1. Эти танки являются частью пакета военной помощи, о котором Дания сообщала ранее.
Об этом сообщают датские медиа, ссылаясь на заявление министра обороны Дании на заседании Рамштайна.
Об этом сообщают датские медиа, ссылаясь на заявление министра обороны Дании на заседании Рамштайна.
Идея передачи танков Т-72 состоит в том, что в отличие от танков Leopard, их можно немедленно включить в состав техники Вооруженных сил Украины. Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет, объяснил министр.
Ранее Дания уже закупила и передала Украине 100 танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Первые 10 танков из этого пакета были поставлены в Украину в начале сентября.
Датские инструкторы отвечают за первую часть обучения украинцев, после чего обучение продолжают немецкие коллеги. Весь процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками из ряда стран и представителями немецкой танковой промышленности.
Ранее Дания уже закупила и передала Украине 100 танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Первые 10 танков из этого пакета были поставлены в Украину в начале сентября.
Датские инструкторы отвечают за первую часть обучения украинцев, после чего обучение продолжают немецкие коллеги. Весь процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками из ряда стран и представителями немецкой танковой промышленности.
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