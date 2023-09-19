Дания передаст Украине 45 танков - министр обороны страны

12:42 19 сентября Киев, Украина





Об этом сообщают датские медиа, ссылаясь на заявление министра обороны Дании на заседании Рамштайна. Дания передаст Украине 15 модернизированных танков Т-72ЭА и 30 Leopard 1. Эти танки являются частью пакета военной помощи, о котором Дания сообщала ранее.Об этом сообщают датские медиа, ссылаясь на заявление министра обороны Дании на заседании Рамштайна.

Идея передачи танков Т-72 состоит в том, что в отличие от танков Leopard, их можно немедленно включить в состав техники Вооруженных сил Украины. Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет, объяснил министр.



Ранее Дания уже закупила и передала Украине 100 танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Первые 10 танков из этого пакета были поставлены в Украину в начале сентября.



Датские инструкторы отвечают за первую часть обучения украинцев, после чего обучение продолжают немецкие коллеги. Весь процесс проходит в тесном сотрудничестве с переводчиками из ряда стран и представителями немецкой танковой промышленности.