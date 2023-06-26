Дания начала подготовку украинских пилотов на истребителях F-16

17:56 26 июня Киев, Украина





По словам Поульсена, Дания предприняла шаги для начала обучения и повышения квалификации украинских летчиков. Дания начала программу тренировок для украинских пилотов на современных истребителях F-16, сообщает агентство AP, ссылаясь на исполняющего обязанности министра обороны Дании, Троэльса Лунда Поульсена.По словам Поульсена, Дания предприняла шаги для начала обучения и повышения квалификации украинских летчиков.

"Мы также рассматриваем возможность предоставления конкретного числа датских истребителей F-16 в качестве пожертвования Украине и определения необходимого количества", - отметил он.



Исполняющий обязанности министра добавил, что Исполняющий обязанности министра добавил, что украинские пилоты должны пройти обучение продолжительностью от 6 до 8 месяцев, прежде чем пожертвование в виде датских истребителей F-16 станет реальностью.

"Это не означает, что мы не можем принять решение заранее. Однако, самолеты F-16 будут находиться в Дании до 2024 года", - пояснил Поульсен.



Дания уже заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят стареющие более чем 40-летние самолеты F-16, из которых у Дании на данный момент находится в эксплуатации 30 самолетов. Переход на истребители F-35A Joint Strike Fighter запланирован на период с конца 2023 года до конца 2025 года.



Отмечается, что исходно этот переход планировался на 2027 год.