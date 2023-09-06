Дания и Нидерланды передадут Украине 61 истребитель F-16

06:50 21 августа Киев, Украина

Украина впервые получила конкретные обещания по поставкам американских истребителей F-16: Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания 19 самолетов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После тренировки украинских пилотов и инженеров Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя.

"Делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировка наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - пишет президент.

В свою очередь премьер Рютте отметил, что сейчас происходит языковое обучение украинских специалистов, позже начнется военное, чтобы как можно скорее передать самолеты Украине.

"Сейчас проходит обучение языковое и в будущем как можно скорее начнется военное обучение, а затем они переедут в Румынию. Это будет делаться как можно скорее, чтобы передать самолеты Украине. Мы также должны подготовить инфраструктуру, чтобы самолеты могли взлететь и безопасно сесть в Украине. Все процессы авторизации должны состояться", - заявил премьер Нидерландов.

Дания следом анонсировала поставку Киеву 19 боевых самолетов.

Как стало известно, Дания планирует отправить в Украину первые шесть самолетов F-16 из заявленных 19 ближе к Новому году.

"О конкретных вопросах: когда мы планируем доставить эти самолеты. Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, вскоре он начинается, поэтому надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет датскую землю и направится в Украину. Около шести из них", - сказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен

Также она выразила надежду, что в следующем году из Дании в Украину отправятся еще восемь самолетов, а впоследствии – еще пять.