Дания и Нидерланды отказались платить за российский газ рублями

07:20 31 мая Киев, Украина

Энергокомпания Дании Orsted A/S и нидерландская GasTerra отказались платить за российский газ в рублях и готовятся к прекращению поставок.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в энергокомпаниях.

В заявлении компании Orsted A/S сказано, что у нее нет юридических обязательств по использованию российской валюты и она планирует продолжать платить в евро.

«Поэтому есть риск, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа в адрес Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта», - говорится в сообщении Orsted A/S .

Крайний срок, по которому Дания должна рассчитаться за российский газ, — 31 мая.



Дания закупает всего 1,3% суммарного импорта российского газа в Евросоюз. Orsted A/S заявила, что планирует найти альтернативные источники поставок на европейском оптовом рынке.



Вслед за Данией Нидерландская компания GasTerra объявила об отказе платить за российский газ рублями.

«Это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС. Кроме того, существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», — говорится в сообщении компании.

В GasTerra пояснили, что, в частности, открытие счетов в москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российских властей создают слишком большие риски для нидерландской компании.



Российский «Газпром» в ответ на решение GasTerra сообщил, что с 31 мая останавливает поставку газа в Нидерланды. Контракт, заключенный GasTerra с «Газпромом», действует до 1 октября 2022 года. В соответствии с ним Нидерланды должны были получить еще 2 млрд кубометров.



Россия остановила поставки своего газа уже в три страны. В апреле по этой же причине «Газпром» прекратил сотрудничество с Польшей и Болгарией, а 21 мая — с Финляндией. Все они отказались платить за российский газ в рублях.