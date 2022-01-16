Данилов заявил, что в Украине больше чем 13 олигархов, но не назвал точного количества или их фамилии

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО проверяет более десятка человек на предмет того, подпадают ли они под критерии олигарха, определенные законом.
Ранее Данилов публично говорил, что в олигархическую среду можно отнести 13 граждан. Сейчас он уточнил, что говорил о них как о кандидатах, которые могут попасть в реестр, если проверка покажет, что они отвечают определенным законом критериям. В то же время секретарь СНБО заявил, что в Украине "их гораздо больше", чем 13, но не назвал точное количество или фамилии.
Ранее Данилов публично говорил, что в олигархическую среду можно отнести 13 граждан. Сейчас он уточнил, что говорил о них как о кандидатах, которые могут попасть в реестр, если проверка покажет, что они отвечают определенным законом критериям. В то же время секретарь СНБО заявил, что в Украине "их гораздо больше", чем 13, но не назвал точное количество или фамилии.
На вопрос о том, попадут ли в реестр олигархов Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, секретарь СНБО ответил, что "если они подпадут под 3 критерия – то да".
Данилова также спросили, изучает ли СНБО возможность введения санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене. Он ответил, что пока подобное представление в СНБО не поступало.
Данилова также спросили, изучает ли СНБО возможность введения санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене. Он ответил, что пока подобное представление в СНБО не поступало.
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