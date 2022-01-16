Данилов заявил, что в Украине больше чем 13 олигархов, но не назвал точного количества или их фамилии

16:56 13 Январь Киев, Украина





Ранее Данилов публично говорил, что в Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО проверяет более десятка человек на предмет того, подпадают ли они под критерии олигарха, определенные законом.Ранее Данилов публично говорил, что в олигархическую среду можно отнести 13 граждан. Сейчас он уточнил, что говорил о них как о кандидатах, которые могут попасть в реестр, если проверка покажет, что они отвечают определенным законом критериям. В то же время секретарь СНБО заявил, что в Украине "их гораздо больше", чем 13, но не назвал точное количество или фамилии.

"Для того чтобы назвать фамилии, нужно провести проверку. Там есть критерии, определенные законодательством. Мы на сегодняшний день предварительно отрабатываем этот вопрос. И я не могу сказать, что будет в результате", - сказал он.

На вопрос о том, попадут ли в реестр олигархов Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, секретарь СНБО ответил, что "если они подпадут под 3 критерия – то да".



Данилова также спросили, изучает ли СНБО возможность введения санкций в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене. Он ответил, что пока подобное представление в СНБО не поступало.