Данилов высказался о быстрой оккупации Херсонской области
16:38 31 мая Киев, Украина
Украинские правоохранители выясняют, почему российские оккупанты смогли захватить так быстро Херсонский регион.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов
.
"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ", – подчеркнул он.
"Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", – добавил Данилов.
Напомним, ранее Данилов уже отвечал на вопрос о быстром захвате россией Херсонской области следующим образом:
"Все задачи до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем - это будет предметом выяснения".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии