Данилов высказался о быстрой оккупации Херсонской области

16:38 31 мая Киев, Украина

Украинские правоохранители выясняют, почему российские оккупанты смогли захватить так быстро Херсонский регион.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ", – подчеркнул он.

"Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", – добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов уже отвечал на вопрос о быстром захвате россией Херсонской области следующим образом: