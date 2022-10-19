Данилов: Военное положение в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации населения

17:37 19 октября Киев, Украина





Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Twitter. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россия готовится к массовой депортации украинского населения в "депрессивные районы" россии.Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Twitter.

"Военное положение путина в аннексированных регионах — это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано", — написал Данилов.

В Офисе президента считают указ президента путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины псевдолегализацией мародерства. Так, решение главы государства-агрессора прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны россии следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в Телеграмме.



Согласно указу, военное положение должно быть "введено" с севера 20 октября.



Также путин ввел "средний уровень реагирования" в оккупированном Крыму, оккупированном Севастополе, а также в приграничных с Украиной территориях рф. Это Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Кроме того, на "присоединенных" украинских территориях путин "ввел" так называемую "территориальную оборону".