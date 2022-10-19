Данилов: Военное положение в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации населения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россия готовится к массовой депортации украинского населения в "депрессивные районы" россии.
Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Twitter.
Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Twitter.
В Офисе президента считают указ президента путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины псевдолегализацией мародерства. Так, решение главы государства-агрессора прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
19 октября президент рф владимир путин подписал указ о "введении военного положения" на "присоединенных" к рф территориях Украины - самопровозглашенных "днр" и "лнр" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Согласно указу, военное положение должно быть "введено" с севера 20 октября.
Также путин ввел "средний уровень реагирования" в оккупированном Крыму, оккупированном Севастополе, а также в приграничных с Украиной территориях рф. Это Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Кроме того, на "присоединенных" украинских территориях путин "ввел" так называемую "территориальную оборону".
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