Данилов рассказал, о чем говорили на сегодняшнем заседании СНБО

На внеочередном заседании СНБО, которое прошло сегодня в Офисе президента, среди прочих тем были рассмотрены три основные: энергетический кризис, миграционная обстановка на границе с Беларусью и вопросы деолигархизации.
Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов.
Отметим, встреча СНБО была перенесена с традиционной пятницы на среду в связи с обстановкой, сложившейся на украинско-белорусской границе. После рассмотрения информации, полученной от украинских разведчиков и силовиков, Совет безопасности принял решение о усилении украинских границ со стороны Беларуси спецтехникой, беспилотниками и служебными собаками.
В отношении энергетического кризиса на газовом рынке, который провоцирует РФ, Украина готова к принятию радикальных мер в интересах украинского народа, - заявил Данилов.
Кроме того, обсуждались вопросы по контрабандистам, "ворам в законе" и о процессе деолигархизации.
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