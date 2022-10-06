Данилов рассказал, о чем говорили на сегодняшнем заседании СНБО

18:10 10 ноября Киев, Украина

На внеочередном заседании СНБО , которое прошло сегодня в Офисе президента, среди прочих тем были рассмотрены три основные: энергетический кризис, миграционная обстановка на границе с Беларусью и вопросы деолигархизации.



Об этом рассказал глава СНБО Об этом рассказал глава СНБО Алексей Данилов



Отметим, встреча СНБО была перенесена с традиционной пятницы на среду в связи с обстановкой, сложившейся на украинско-белорусской границе. После рассмотрения информации, полученной от украинских разведчиков и силовиков, Совет безопасности принял решение о усилении украинских границ со стороны Беларуси спецтехникой, беспилотниками и служебными собаками.



В отношении энергетического кризиса на газовом рынке, который провоцирует РФ, Украина готова к принятию радикальных мер в интересах украинского народа, - заявил Данилов.



Кроме того, обсуждались вопросы по контрабандистам, "ворам в законе" и о процессе деолигархизации.