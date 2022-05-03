Данилов: провести сессии важно в каждой области, районе, городе, поселке и селе

Местные выборы окончены и пришло время объединяться для совместного более эффективного противодействия пандемии. Местные советы должны в кротчайшие сроки провести сессии, посвященные решению общей проблемы.
Об этом идет речь в открытом письме Данилова, опубликованном на странице СНБО в Facebook.
"С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важным является безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должны быть рассмотрены вопросы преодоления негативных последствий распространения COVID-19 ", - заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, провести сессии важно в каждой области, районе, городе, поселке и селе.
Он отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ, нацеленных на улучшение жизни жителей общин.
Алексей Данилов напомнил, что COVID-19 уже унес жизни 12 717 украинцев, а еще 758 264 человека заболели, что является угрозой чрезвычайно высокого уровня.
"С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важным является безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должны быть рассмотрены вопросы преодоления негативных последствий распространения COVID-19 ", - заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, провести сессии важно в каждой области, районе, городе, поселке и селе.
Он отметил, что благодаря реформе децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ, нацеленных на улучшение жизни жителей общин.
Алексей Данилов напомнил, что COVID-19 уже унес жизни 12 717 украинцев, а еще 758 264 человека заболели, что является угрозой чрезвычайно высокого уровня.
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