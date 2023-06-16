Данилов прокомментировал события в Белгородской области

20:52 23 мая Киев, Украина





Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Украина не имеет никакого отношения к происходящему в Белгородской области россии, а боевые действия с участием российских добровольцев против федеральных сил в регионе являются проявлением внутренних противоречий среди граждан рф.Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

"Ситуация в Белгородской области на ситуацию безопасности в Украине не влияет никоим образом. Там граждане рф имеют право на протест. Это записано в том числе в их каких-то нормативно-правовых документах. И Россия должна самостоятельно с этим вопросом справиться", — отметил он.

Данилов полностью отверг обвинения со стороны россии относительно якобы причастности Украины к событиям на территории региона. Он подчеркнул, что это – внутренние дела россии и обвинять в этом Вооруженные силы нашей страны - чушь.