Данилов прокомментировал события в Белгородской области

20:52 23 мая Киев, Украина

Украина не имеет никакого отношения к происходящему в Белгородской области россии, а боевые действия с участием российских добровольцев против федеральных сил в регионе являются проявлением внутренних противоречий среди граждан рф.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Ситуация в Белгородской области на ситуацию безопасности в Украине не влияет никоим образом. Там граждане рф имеют право на протест. Это записано в том числе в их каких-то нормативно-правовых документах. И Россия должна самостоятельно с этим вопросом справиться", — отметил он.
Данилов полностью отверг обвинения со стороны россии относительно якобы причастности Украины к событиям на территории региона. Он подчеркнул, что это – внутренние дела россии и обвинять в этом Вооруженные силы нашей страны - чушь.
"Там происходят события, связанные с сектором, который, по нашему мнению, должен комментировать либо верховный главнокомандующий, то есть путин, либо министр обороны, либо кто-то другой. Если это были российские ребята, которые пересекли границу, то это вопрос к ФСБ, они должны были защитить эту границу, военные должны ее защищать. Еще раз подчеркиваю, это вопрос к тем россиянам, которые сегодня находятся в Белгородской области", – добавил Данилов.