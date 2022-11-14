Данилов: не стоит спешить возвращаться на деоккупированную Херсонщину

Мирные жители смогут вернутся на освобожденную территорию Херсонской области, когда там будет безопасно и восстановлено все необходимые условия для жизни.
Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
в эфире информационного телемарафона.
"То, что касается освобожденной территории, действительно, есть на сегодня риск для пребывания гражданского населения. На каждом квадратном метре надо провести исследование и понимать, что там нет взрывных устройств. Это сложная работа. Для того, чтобы сохранять жизнь гражданского населения, большая просьба, не спешить возвращаться домой. Обязательно вернутся все, кто имеет желание вернуться, но нужно небольшое время подождать", - сказал Данилов.
Он отметил, что разминирования деоккупированной территории проводят так быстро, на сколько это возможно.
"Враг сделал очень большое заминирование этой территории. Более того, мы не исключаем, что есть фугасы, которые остаются на этой территории", - добавил Данилов.
По его словам, это будет постепенный процесс.
"Как только мы будем понимать, что там 100% безопасная ситуация, гражданскому населению будет разрешено возвращаться в свои дома. Но есть понимание, что до того надо дать все необходимые условия для жизни - это свет, это вода, это интернет, это средства связи", - подытожил Данилов.
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