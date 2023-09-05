Данилов исключил автономию для демилитаризованного Донбасса после освобождения

19:37 15 августа Киев, Украина





Об этом чиновник Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов исключил автономию для демилитаризовного Донбасса после освобождения, отметив, что Украине уже было достаточно Крыма.Об этом чиновник сообщил в интервью изданию La Repubblica.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также ответил на вопрос о заявлении непризнанного президента беларуси александра лукашенко о том, что рф и Украина обсуждали возможность "аренды Крыма" весной 2022 года.