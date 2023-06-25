Данилов допускает связь между Лукашенко и мятежом Пригожина

07:11 25 июня Киев, Украина

Сопоставив ряд фактов, можно сделать вывод о неоднозначности участия Александра Лукашенко в истории "российского бунта" Пригожина. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, к мятежу на территории россии может быть причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Данилов указал на то, что войска ЧВК Вагнер продвигались по россии довольно быстро и Пригожин уже почти дошел до Москвы, чтобы потребовать от путина увольнения Шойгу и Герасимова. Однако все изменилось, когда вмешался Лукашенко.

Данилов отметил, что Лукашенко является "человеком очень хитрым и беспринципным".

Также секретарь СНБО добавил, что неизвестно, как Лукашенко будет вести себя в дальнейшем.

Не стоит забывать, что по заявлению пресс-секретаря президента рф Пескова, уголовное дело в отношении главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина закроют, и он "уйдет в Беларусь".

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", - сказал Данилов.

Кроме того, Данилов допустил, что у основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина обязательно есть сообщники, находящиеся в Кремле.

"Он не самостоятельно принимает решение, он не самостоятельно двигается в процессах", - указал секретарь СНБО.

Отметим, основатель российского ЧВК Вагнер Пригожин 23 июня обвинил военных рф в нанесении удара по тыловым позициям его наемников, из-за чего погибло большое количество боевиков. После этого он пошел "на Москву" захватив Ростов и Воронеж. Впрочем, после переговоров с Лукашенко Пригожин решил прекратить свой бунт, и остановил движение колонн своих наемников на столицу рф.