Данилов дал комментарий насчет убийства Дугиной в россии
11:00 23 августа Киев, Украина
Алексей Данилов, секретарь СНБО настаивает, что Украина не имеет к убийству Дугиной никакого отношения, это работа ФСБ.
Об этом сообщил секретарь СНБОУ.
"Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших. Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб"- СНБОУ.
По словам Данилова, Дарья Дугина вместе с отцом критиковали долгосрочность так называемой "спецоперации" россии в Украине, а российские спецслужбы начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.
"Наши спецслужбы не имеют к этому никакого отношения", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
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