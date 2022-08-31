Данилов дал комментарий насчет убийства Дугиной в россии

Об этом сообщил секретарь СНБОУ.

"Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших. Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб"- СНБОУ.