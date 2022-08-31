Данилов дал комментарий насчет убийства Дугиной в россии

11:00 23 августа Киев, Украина

Алексей Данилов, секретарь СНБО настаивает, что Украина не имеет к убийству Дугиной никакого отношения, это работа ФСБ.

 
Об этом сообщил секретарь СНБОУ.
 
"Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших. Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб"- СНБОУ.

По словам Данилова, Дарья Дугина вместе с отцом критиковали долгосрочность так называемой "спецоперации" россии в Украине, а российские спецслужбы начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.
 
"Наши спецслужбы не имеют к этому никакого отношения", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.