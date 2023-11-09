Данилов: борьба с коррупцией - ключ к интеграции в Евросоюз и НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Алексей Данилов, выразил мнение о важности борьбы с коррупцией для достижения целей вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
В ходе национального телемарафона, он подчеркнул, что эффективная борьба с коррупцией является неотъемлемой частью украинской агенды, необходимой для продвижения в интеграции с западными союзами.
Данилов подчеркнул, что коррупция - это как "своеобразное домашнее задание" для Украины, и сравнил ее с раскаленным железом, которое требует немедленных и энергичных усилий для борьбы. Он также утверждает, что Украина открыта и не скрывает коррупционных фактов, в отличие от россии.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Евросоюз предъявляет ряд требований, включая увеличение числа сотрудников Национального антикоррупционного бюро и расширение полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако он также обратил внимание на проблемы в украинском законодательстве, которое остается уязвимым перед коррупционными манипуляциями из-за различных толкований его положений. Эти коррупционные риски, по его мнению, являются преградой на пути страны к интеграции в Евросоюз и НАТО.
Данилов подчеркнул, что множество разных трактовок законов, включая налоговое и земельное законодательство, создает дополнительные вызовы в борьбе с коррупцией. Важным шагом к интеграции в западные союзы будет решительное устранение подобных пробелов в законодательстве.
Данилов подчеркнул, что коррупция - это как "своеобразное домашнее задание" для Украины, и сравнил ее с раскаленным железом, которое требует немедленных и энергичных усилий для борьбы. Он также утверждает, что Украина открыта и не скрывает коррупционных фактов, в отличие от россии.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Евросоюз предъявляет ряд требований, включая увеличение числа сотрудников Национального антикоррупционного бюро и расширение полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако он также обратил внимание на проблемы в украинском законодательстве, которое остается уязвимым перед коррупционными манипуляциями из-за различных толкований его положений. Эти коррупционные риски, по его мнению, являются преградой на пути страны к интеграции в Евросоюз и НАТО.
Данилов подчеркнул, что множество разных трактовок законов, включая налоговое и земельное законодательство, создает дополнительные вызовы в борьбе с коррупцией. Важным шагом к интеграции в западные союзы будет решительное устранение подобных пробелов в законодательстве.
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