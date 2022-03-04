Данилов анонсировал новые законы против олигархов

18:36 04 Июнь Киев, Украина





Об этом Данилов рассказал на брифинге 4 июня. По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что параллельно с законопроектом президента об олигархах, будут разработаны дополнительные антиолигархические законы.Об этом Данилов рассказал на брифинге 4 июня.

"На заседании СНБО мы рассматривали закон, как его называют в народе, об олигархах. Был отчет заместителя руководителя Офиса президента господина Смирнова. Мы обратили внимание, что не все органы должным образом поработали над этим законопроектом. Сегодня они получили еще одно, дополнительное протокольное поручение, активизировать свою работу. Потому что этот закон — это первая ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархически-экономической системе, которая до сих пор была в нашей стране. Еще раз подчеркиваю, что это — первый закон, но он не является последним ", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО сообщил, что через две недели появятся новые законопроекты, которые будут касаться украинских олигархов.