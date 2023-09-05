Даниил Гетманцев: подробности покушения на Евгения Сокура
11:06 18 августа Киев, Украина
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
огласил информацию о покушении, направленном на вице-председателя Государственной налоговой службы, Евгения Сокура.
Сообщение об этом появилось в канале Даниила Гетманцева в Telegram.
"Со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Так, вчера в 7.50 произошло покушение
на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола! Злоумышленники - исполнители задержаны и дают показания на заказчиков", - подчеркнуто в сообщении.
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