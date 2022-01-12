Дальнейшие шаги Украины в отношении боевиков "Вагнера"

Украина незамедлительно отреагировала на задержание боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, был сделан запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев, однако Минск принял решение не в пользу Украины. Прокуратура заочно привлечет к ответственности боевиков, которые принимали участие в войне на Донбассе.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Напомним, в Беларуси перед выборами президента задержали более 30 боевиков ЧВК «Вагнер».
Украина собрала доказательства того, что часть из них воевала на Донбассе, поэтому потребовала выдать наемников для дальнейшего следствия и суда. Минск запрос Украины не удовлетворил и выдал их России.
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