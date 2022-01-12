Дальнейшие шаги Украины в отношении боевиков "Вагнера"

19:00 07 Сентябрь Киев, Украина

Украина незамедлительно отреагировала на задержание боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси, был сделан запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев, однако Минск принял решение не в пользу Украины. Прокуратура заочно привлечет к ответственности боевиков, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов

«Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные», - сообщил Мамедов.

Напомним, в Беларуси перед выборами президента задержали более 30 боевиков ЧВК «Вагнер».



Украина собрала доказательства того, что часть из них воевала на Донбассе, поэтому потребовала выдать наемников для дальнейшего следствия и суда. Минск запрос Украины не удовлетворил и выдал их России.