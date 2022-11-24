"Далее - полное уничтожение Украины": лукашенко призвал Зеленского к переговорам

12:39 24 ноября Киев, Украина

Глава белорусского режима александр лукашенко заявил, что президент Владимир Зеленский должен согласиться на мирные переговоры с россией, иначе дальнейшее сопротивление угрожает Украине полным уничтожением.

Незадолго до начала войны марионетка путина лукашенко заявлял, что Украина не выстоит и трёх дней открытого противостояния с россией.



Об этом сообщается на Telegram-канале "Пул первого".

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели — к тому же в огромном количестве — людей. Трудно, сложно, тяжело, — но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что путин говорил как-то задолго до "сделки", что это будет угрожать потерей государственности Украины — это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", — отметил политик.

Он заявил, что во время Второй мировой с советской стороны погибли 30 миллионов человек, но сейчас "никто об этом не упоминает".

Самопровозглашенный президент уверен, что так же будет и с отношениями с украинцами, а страна-агрессор и ее сателлиты "наверное, смогут объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло".

Следовательно, он призвал Украину сесть за стол переговоров с россией.