"Далее - полное уничтожение Украины": лукашенко призвал Зеленского к переговорам

Глава белорусского режима александр лукашенко заявил, что президент Владимир Зеленский должен согласиться на мирные переговоры с россией, иначе дальнейшее сопротивление угрожает Украине полным уничтожением.
Незадолго до начала войны марионетка путина лукашенко заявлял, что Украина не выстоит и трёх дней открытого противостояния с россией.
Об этом сообщается на Telegram-канале "Пул первого".
Об этом сообщается на Telegram-канале "Пул первого".
Он заявил, что во время Второй мировой с советской стороны погибли 30 миллионов человек, но сейчас "никто об этом не упоминает".
Самопровозглашенный президент уверен, что так же будет и с отношениями с украинцами, а страна-агрессор и ее сателлиты "наверное, смогут объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло".
Следовательно, он призвал Украину сесть за стол переговоров с россией.
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