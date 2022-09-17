ЦРУ о «склонности к риску» путина и о риске применения ядерного оружия

Вероятность применения путиным ядерного оружия полностью отвергать не стоит, хотя нет никаких доказательств планирования использования любого оружия массового уничтожения. Об этом сказал заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн, сообщает Associated Press.

Отвечая на вопрос о том, может ли путин использовать оружие массового уничтожения, если ему помешают на поле боя украинские силы, Коэн сказал, что он бы не исключал такой вероятности.

«США не должны недооценивать "склонность к риску" путина, – сказал Коэн. – Путин и его официальные лица в начале войны делали намеки на ядерный арсенал россии и массовое воздаяние, предупреждая НАТО не вмешиваться в конфликт. При этом мы не видели конкретные доказательства планирования использования оружия массового уничтожения».

Однако он добавил, что американская разведка не зафиксировала никаких признаков того, что россия готовится к применению любого оружия массового уничтожения. Также он не считает, что путин отказался от своих первоначальных целей вторжения в Украину.

«Я не думаю, что мы должны недооценивать соблюдение путиным своего первоначального плана, который должен был контролировать Украину. Я не думаю, что мы видели какие-либо основания полагать, что он отказался от этого», – сказал Коэн.

Также путин и дальше будет пытаться и дальше бить по гражданской инфраструктуре Украины, если ВСУ в дальнейшем будет наносить удары по российским военным объектам.

Напомним, на днях после успешных наступлений ВСУ в Харьковской и Херсонской областях российские войска нанесли серию ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, что повлекло за собой повышение уровня воды на реке Ингулец от одного до двух метров и создало угрозу подтопления ряда населенных пунктов.