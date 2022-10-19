ЦНС предупреждает о провокациях россиян на Херсонщине

Российские военные готовят провокации в Херсоне с целью обвинить ВСУ в военных преступлениях.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Члены подполья объясняют: россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборационисты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага.
При этом, россияне предупреждают о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ, что является вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии рф.
Ведь российская армия не заинтересована в сохранении жизней местных, зато использует скопление людей для провокаций и "живого щита".
Члены подполья объясняют: россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборационисты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага.
При этом, россияне предупреждают о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ, что является вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии рф.
Ведь российская армия не заинтересована в сохранении жизней местных, зато использует скопление людей для провокаций и "живого щита".
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