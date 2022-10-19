ЦНС предупреждает о провокациях россиян на Херсонщине

12:43 19 октября Киев, Украина

Российские военные готовят провокации в Херсоне с целью обвинить ВСУ в военных преступлениях.

 
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Члены подполья объясняют: россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборационисты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага.

При этом, россияне предупреждают о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ, что является вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии рф.

Ведь российская армия не заинтересована в сохранении жизней местных, зато использует скопление людей для провокаций и "живого щита".
 
"Учитывая ситуацию, мы призываем жителей временно оккупированной Херсонщины сохранять бдительность и по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольную территорию Украины",- говорится в сообщении.