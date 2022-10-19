ЦНС предупреждает о провокациях россиян на Херсонщине

12:43 19 октября Киев, Украина

Российские военные готовят провокации в Херсоне с целью обвинить ВСУ в военных преступлениях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).



Члены подполья объясняют: россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборационисты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага.



При этом, россияне предупреждают о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ, что является вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии рф.



Ведь российская армия не заинтересована в сохранении жизней местных, зато использует скопление людей для провокаций и "живого щита".