CNN: Мятеж пригожина - серьезная угроза для путина

По информации, опубликованной в субботу, 24 июня, CNN отмечает, что следующие 24 часа будут критическими для российского президента владимира путина.
Американские аналитики рассматривают вооруженный мятеж евгения пригожина, владельца ЧВК "Вагнер", как "самую серьезную угрозу" для путина за все 23 года его правления.
Причиной этого мятежа, по мнению экспертов, являются неудачи россии в войне в Украине. Единственным способом спасения московской элиты от краха, как считается, может стать внутренний раскол.
CNN также указывает, что кремль, вероятно, не стоит за мятежом пригожина, так как потеря контроля над городом Ростов-на-Дону фактически признана российским правительством.
Тем не менее, у американского канала есть подозрения о заранее спланированных действиях пригожина, так как наемники ЧВК "Вагнер" быстро собрались и двинулись в сторону Ростова-на-Дону. "Это сложно сделать спонтанно за день", - отмечается в статье.
Несмотря на то что аналитики предполагают, что путин выйдет победителем из этого восстания, они также полагают, что режим его правления уже не сможет вернуться к прежнему уровню контроля и власти.
Американские аналитики рассматривают вооруженный мятеж евгения пригожина, владельца ЧВК "Вагнер", как "самую серьезную угрозу" для путина за все 23 года его правления.
Причиной этого мятежа, по мнению экспертов, являются неудачи россии в войне в Украине. Единственным способом спасения московской элиты от краха, как считается, может стать внутренний раскол.
CNN также указывает, что кремль, вероятно, не стоит за мятежом пригожина, так как потеря контроля над городом Ростов-на-Дону фактически признана российским правительством.
Тем не менее, у американского канала есть подозрения о заранее спланированных действиях пригожина, так как наемники ЧВК "Вагнер" быстро собрались и двинулись в сторону Ростова-на-Дону. "Это сложно сделать спонтанно за день", - отмечается в статье.
Несмотря на то что аналитики предполагают, что путин выйдет победителем из этого восстания, они также полагают, что режим его правления уже не сможет вернуться к прежнему уровню контроля и власти.
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