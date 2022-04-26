Цимбалюк призвал Москву назначить новую дату открытия КПВВ

Россия не открыла КПВВ 10 ноября, хотя это было оговорено еще в июле, и не смогла предоставить этому ни одного аргументированного объяснения. В связи с этим, руководство Кремля обязано самостоятельно огласить новую дату открытия пропускных пунктов.
Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене.
Глава миссии Украины при ОБСЕ призвал российскую сторону поспешить и открыть не только новые КПВВ в Золотом и Счастье на Луганщине, но и имеющиеся контрольные пункты въезда и выезда в Донецкой области.
Отдельно украинский посол напомнил российской стороне о её обязательствах обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем удерживаемым лицам на временно оккупированной территории Востока Украины. Он указал на то, что это было одной из договоренностей нормандского саммита в Париже, и Россия до сих пор не объяснила, почему она её не выполнила.
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