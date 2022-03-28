ЦИК завершила подсчет голосов

19:20 02 ноября Киев, Украина





Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.



Всего избирались депутаты 1577 местных советов.



Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов. ЦИК обнародовала официальные данные подсчета голосов. По состоянию на вечер 2 ноября комиссия зарегистрировала результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.Всего избирались депутаты 1577 местных советов.Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

На всех избирательных участках уже завершен процесс подсчета голосов избирателей, составление соответствующих протоколов УИК и передачи их вместе с другой избирательной документации в сельских, поселковых и городских ТИК. В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.



Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) до районных и областных территориальных избирательных комиссий.



Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1076 таких протоколов, что составляет почти 71,7% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областным ТВК передано 914 протоколов (почти 67%).



Напоминаем, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы. Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.



Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.