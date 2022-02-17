ЦИК утвердила бюллетени разного цвета - как выбрать нужный

19:39 24 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что закончен очередной этап подготовки к местным выборам, так были утверждены формы и цвет бюллетеней.
"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что утвержден цвет избирательных бюллетеней:
  • голубого цвета - на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
  • светло-зеленого цвета - на выборах депутатов районного совета;
  • светло-желтого цвета - на выборах депутатов городского совета;
  • светло-серого цвета - на выборах депутатов районного в городе совета;
  • кремового цвета - на выборах депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розового цвета - на выборах сельского, поселкового, городского головы.
"При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны", - добавили в ЦИК.