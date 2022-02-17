ЦИК утвердила бюллетени разного цвета - как выбрать нужный

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что закончен очередной этап подготовки к местным выборам, так были утверждены формы и цвет бюллетеней.
Также сообщается, что утвержден цвет избирательных бюллетеней:
- голубого цвета - на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;
- светло-зеленого цвета - на выборах депутатов районного совета;
- светло-желтого цвета - на выборах депутатов городского совета;
- светло-серого цвета - на выборах депутатов районного в городе совета;
- кремового цвета - на выборах депутатов сельского, поселкового совета;
- светло-розового цвета - на выборах сельского, поселкового, городского головы.
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