ЦИК утвердила бюллетени разного цвета - как выбрать нужный

19:39 24 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что закончен очередной этап подготовки к местным выборам, так были утверждены формы и цвет бюллетеней.

"Комиссия утвердила формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что утвержден цвет избирательных бюллетеней:

голубого цвета - на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета - на выборах депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - на выборах депутатов городского совета;

светло-серого цвета - на выборах депутатов районного в городе совета;

кремового цвета - на выборах депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - на выборах сельского, поселкового, городского головы.