ЦИК: Свидерская займет место Вакарчука в Верховной Раде

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка Алину Свидерскую. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



"ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую", - сказано в сообщении.



Как сообщалось, в июне Святослав Вакарчук решил сложить депутатские полномочия, однако Рада отказалась удовлетворить его заявление. После этого он решил выйти из фракции "Голос" в Верховной Раде, чтобы, согласно Конституции, партия исключила его из своего избирательного списка для автоматической потери мандата.



Делегаты партии "Голос" приняли решение приостановить депутатские полномочия Святослава Вакарчука на внеочередном съезде партии 26 июня.



Алина Свидерская - юрист, правозащитница, общественный деятель. Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов

С 2016 года — партнер в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. С 2017 года - еще председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".



В 2015 году - советник министра экономики по вопросам дерегуляции. В 2014-2017 гг. - партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.



В 2013 году — юрист в юридической компании Clifford Chance. В 2012 году проходила стажировку в британской ГО Liberty.