ЦИК назначила промежуточные выборы нардепов на Херсонщине и Черкащине

19:39 09 Апрель Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября довыборы в Раду в Черкасской и Херсонской областях .



Об этом сообщает ЦИК в пятницу, 9 апреля.



Ранее мажоритарщики из 184 и 197 округов досрочно прекратили полномочия. Александр Скичко от Слуги народа стал главой Черкасской ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев возглавил горсовет Херсона.



При этом избирательный процесс в округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021 - раньше начинать агитацию нельзя.