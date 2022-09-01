ЧВК Вагнера завербовала более 1500 заключенных для войны в Украине

ЧВК "Вагнера" продолжает заниматься вербовкой российских заключенных для отправки на войну в Украину. Известно что им удалось заманить на фронт уже более 1500 российских заключенных.
Заключенным обещают 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных за ранение, «гробовых» в случае гибели и помилование президента через полгода на войне, сообщают «Верстка» и фонд «Русь Сидящая».
По их данным, рекрутеры начали ходить по российским тюрьмам еще весной. Вначале это были только учреждения для бывших силовиков, но летом вербовщики переключились на колонии общего, строгого и особого режимов. Всего представители ЧВК посетили как минимум 17 мест лишения свободы в 10 регионах России — 14 из них были строгого режима.
Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Перед заключенными они выступают как правило во внутреннем дворе, призывая идти «защищать Родину»
По их данным, рекрутеры начали ходить по российским тюрьмам еще весной. Вначале это были только учреждения для бывших силовиков, но летом вербовщики переключились на колонии общего, строгого и особого режимов. Всего представители ЧВК посетили как минимум 17 мест лишения свободы в 10 регионах России — 14 из них были строгого режима.
Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Перед заключенными они выступают как правило во внутреннем дворе, призывая идти «защищать Родину»
В первую очередь, рекрутеров интересуют осужденные за убийство и разбой, а осужденных за сексуальное насилие и «наркотические» статьи к отбору не допускают.
Главный критерий при выборе кандидатов — физическая подготовка. На следующих этапах отбора человек проходит интервью и полиграф, во время которого у него спрашивают об отношении к российской власти и не собираются ли он сбежать в Украину.
Основываясь на информации, полученной от осужденных и их родственников, журналисты и правозащитники подсчитали примерное число отбывающих наказание, согласившихся пойти воевать с украинцами. Среди них:
Главный критерий при выборе кандидатов — физическая подготовка. На следующих этапах отбора человек проходит интервью и полиграф, во время которого у него спрашивают об отношении к российской власти и не собираются ли он сбежать в Украину.
Основываясь на информации, полученной от осужденных и их родственников, журналисты и правозащитники подсчитали примерное число отбывающих наказание, согласившихся пойти воевать с украинцами. Среди них:
- 300 человек суммарно из ярославской ИК‑2 и рязанской ИК‑5;
- 280 мужчин из ИК‑3 Ярославской области;
- 270 осужденных в тульской ИК‑5;
- 250 человек из колонии в Архангельской области;
- 130 мужчин из ИК-19 в Коми;
- 100 заключенных из ИК-12 под Ярославлем;
- столько же из ИК‑3 под Рязанью;
- 72 осужденных из ИК‑6 Псковской области;
- 40 человек из ИК‑7 в Петербурге.
При этом на базе ИК‑2 в Ростове-на-Дону работает тренировочный лагерь, где заключенные-добровольцы проходят учения по 20 часов в день. Первая группа прошедших обучение отправилась на войну 20 июля.
Авторы статьи отмечают, что из ИК-19 в Коми и ИК‑7 в Карелии поступали сообщения о давлении на осужденных, передумавших воевать в Донбассе. Некоторых из них за отказ отправляли в штрафные изоляторы.
Трое заключенных рассказали правозащитникам, что в колонии приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК Вагнера.
По данным правозащитников, 12 осужденных уже были ранены в боях и проходят лечение в Луганске. В медицинских документах вместо имени у них написаны позывные. Еще как минимум пять человек погибли на войне.
Авторы статьи отмечают, что из ИК-19 в Коми и ИК‑7 в Карелии поступали сообщения о давлении на осужденных, передумавших воевать в Донбассе. Некоторых из них за отказ отправляли в штрафные изоляторы.
Трое заключенных рассказали правозащитникам, что в колонии приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК Вагнера.
По данным правозащитников, 12 осужденных уже были ранены в боях и проходят лечение в Луганске. В медицинских документах вместо имени у них написаны позывные. Еще как минимум пять человек погибли на войне.
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