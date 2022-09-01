ЧВК Вагнера завербовала более 1500 заключенных для войны в Украине

20:31 05 августа Киев, Украина

ЧВК "Вагнера" продолжает заниматься вербовкой российских заключенных для отправки на войну в Украину. Известно что им удалось заманить на фронт уже более 1500 российских заключенных.

Заключенным обещают 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных за ранение, «гробовых» в случае гибели и помилование президента через полгода на войне, сообщают «Верстка» и фонд «Русь Сидящая».



По их данным, рекрутеры начали ходить по российским тюрьмам еще весной. Вначале это были только учреждения для бывших силовиков, но летом вербовщики переключились на колонии общего, строгого и особого режимов. Всего представители ЧВК посетили как минимум 17 мест лишения свободы в 10 регионах России — 14 из них были строгого режима.



Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Перед заключенными они выступают как правило во внутреннем дворе, призывая идти «защищать Родину»

В первую очередь, рекрутеров интересуют осужденные за убийство и разбой, а осужденных за сексуальное насилие и «наркотические» статьи к отбору не допускают.



Главный критерий при выборе кандидатов — физическая подготовка. На следующих этапах отбора человек проходит интервью и полиграф, во время которого у него спрашивают об отношении к российской власти и не собираются ли он сбежать в Украину.



Основываясь на информации, полученной от осужденных и их родственников, журналисты и правозащитники подсчитали примерное число отбывающих наказание, согласившихся пойти воевать с украинцами. Среди них:

300 человек суммарно из ярославской ИК‑2 и рязанской ИК‑5;

280 мужчин из ИК‑3 Ярославской области;

270 осужденных в тульской ИК‑5;

250 человек из колонии в Архангельской области;

130 мужчин из ИК-19 в Коми;

100 заключенных из ИК-12 под Ярославлем;

столько же из ИК‑3 под Рязанью;

72 осужденных из ИК‑6 Псковской области;

40 человек из ИК‑7 в Петербурге.