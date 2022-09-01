ЧВК Вагнера завербовала более 1500 заключенных для войны в Украине

20:31 05 августа Киев, Украина

ЧВК "Вагнера" продолжает заниматься вербовкой российских заключенных для отправки на войну в Украину. Известно что им удалось заманить на фронт уже более 1500 российских заключенных. 
 
Заключенным обещают 200 тысяч рублей в месяц, выплату больничных за ранение, «гробовых» в случае гибели и помилование президента через полгода на войне, сообщают «Верстка» и фонд «Русь Сидящая».

По их данным, рекрутеры начали ходить по российским тюрьмам еще весной. Вначале это были только учреждения для бывших силовиков, но летом вербовщики переключились на колонии общего, строгого и особого режимов. Всего представители ЧВК посетили как минимум 17 мест лишения свободы в 10 регионах России — 14 из них были строгого режима.

Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Перед заключенными они выступают как правило во внутреннем дворе, призывая идти «защищать Родину»
 
В первую очередь, рекрутеров интересуют осужденные за убийство и разбой, а осужденных за сексуальное насилие и «наркотические» статьи к отбору не допускают.

Главный критерий при выборе кандидатов — физическая подготовка. На следующих этапах отбора человек проходит интервью и полиграф, во время которого у него спрашивают об отношении к российской власти и не собираются ли он сбежать в Украину.

Основываясь на информации, полученной от осужденных и их родственников, журналисты и правозащитники подсчитали примерное число отбывающих наказание, согласившихся пойти воевать с украинцами. Среди них:
  • 300 человек суммарно из ярославской ИК‑2 и рязанской ИК‑5;
  • 280 мужчин из ИК‑3 Ярославской области;
  • 270 осужденных в тульской ИК‑5;
  • 250 человек из колонии в Архангельской области;
  • 130 мужчин из ИК-19 в Коми;
  • 100 заключенных из ИК-12 под Ярославлем;
  • столько же из ИК‑3 под Рязанью;
  • 72 осужденных из ИК‑6 Псковской области;
  • 40 человек из ИК‑7 в Петербурге.
При этом на базе ИК‑2 в Ростове-на-Дону работает тренировочный лагерь, где заключенные-добровольцы проходят учения по 20 часов в день. Первая группа прошедших обучение отправилась на войну 20 июля.

Авторы статьи отмечают, что из ИК-19 в Коми и ИК‑7 в Карелии поступали сообщения о давлении на осужденных, передумавших воевать в Донбассе. Некоторых из них за отказ отправляли в штрафные изоляторы.

Трое заключенных рассказали правозащитникам, что в колонии приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК Вагнера.

По данным правозащитников, 12 осужденных уже были ранены в боях и проходят лечение в Луганске. В медицинских документах вместо имени у них написаны позывные. Еще как минимум пять человек погибли на войне.