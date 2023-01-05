ЧВК "Вагнера" вербует политзаключенных из Чечни - ГУР

10:21 05 января Киев, Украина

По информации военной разведки Украины, российский ЧВК "Вагнера" начал рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики рф, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам.



В ГУР рассказали, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика рф), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики рф) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".

"Явление начинает приобретать массовый характер. Так, из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что с сотрудниками колоний проводится работа по предотвращению утечки информации.



Что известно об использовании "вагнеровцами" заключенных на войне в Украине

россияне бросают в бой боевиков ЧВК "Вагнер", которых евгений пригожин завербовал в российских тюрьмах. Об этом ранее сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).



В общей сложности оккупанты завербовали 23 000 заключенных, которых используют при штурме как "пушечное мясо", отмечают в ЦНС.

"Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и поэтому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически, враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев", — говорится в сообщении.

Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями подчиненных. При этом эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнера", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, отметили в ЦНС.