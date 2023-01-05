ЧВК "Вагнера" вербует политзаключенных из Чечни - ГУР

По информации военной разведки Украины, российский ЧВК "Вагнера" начал рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики рф, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам.
В ГУР рассказали, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика рф), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики рф) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".
В ГУР рассказали, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика рф), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики рф) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".
В ГУР добавили, что с сотрудниками колоний проводится работа по предотвращению утечки информации.
Что известно об использовании "вагнеровцами" заключенных на войне в Украине
россияне бросают в бой боевиков ЧВК "Вагнер", которых евгений пригожин завербовал в российских тюрьмах. Об этом ранее сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
В общей сложности оккупанты завербовали 23 000 заключенных, которых используют при штурме как "пушечное мясо", отмечают в ЦНС.
Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями подчиненных. При этом эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнера", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, отметили в ЦНС.
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