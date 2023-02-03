ЧВК "Вагнер" стала вербовать меньше заключенных - британская разведка

14:42 03 февраля Киев, Украина

Масштабы программы вербовки осужденных ЧВК "Вагнер", вероятно, значительно уменьшились по сравнению с пиком летом и осенью 2022 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По данным Федеральной службы исполнения наказаний россии, опубликованным 31 января 2023 года, количество заключенных в стране составило 433 000 человек. Это свидетельствует об уменьшении на 6000 заключенных с ноября 2022 года, отметили британские разведчики.



В противоположность этому предварительные данные службы свидетельствуют о сокращении на 23 000 заключенных с сентября по ноябрь 2022 года. Вероятно, вербовка Вагнера была основным фактором, вызвавшим это сокращение, отмечают в британской разведке.

"Отдельные свидетельства украинских военных за последние десять дней свидетельствуют об уменьшении использования россиянами штурмов в стиле "человеческой волны", проводимых бойцами "Вагнера" в ключевых секторах", - говорится в отчете британской разведки.

Как отмечают британские разведчики, значительная напряженность в отношениях между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны россии проявляется публично. Конкуренция между группами в российской элите, по всей вероятности, является частичной причиной сокращения поставок осужденных.