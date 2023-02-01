ЧВК "Вагнер" перебрасывает силы из Бахмута на юг Украины — ISW

09:52 01 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны



Как отмечают аналитики Института, введение регулярных сил россии на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления "группы Вагнера" и сохранило инициативу российских операций в районе города, признавая прогноз ISW от 27 декабря о кульминации наступления россиян на Бахмут неточным. Российские регулярные Вооруженные силы могут конкурировать с частной военной компанией "Вагнер" на Бахмутском направлении, при этом руководство наемников, вероятно, перекидывает часть подразделений на юг Украины.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) Как отмечают аналитики Института, введение регулярных сил россии на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления "группы Вагнера" и сохранило инициативу российских операций в районе города, признавая прогноз ISW от 27 декабря о кульминации наступления россиян на Бахмут неточным.

"Наступление группы Вагнера достигло кульминации, по оценке ISW 28 января, но российское командование направило достаточно обычных российских сил, чтобы активизировать его, тем самым предотвратив продолжающуюся общую кульминацию наступления на Бахмут", — говорится в сообщении.

В частности, Денис Ярославский, командир действующего в Бахмуте украинского подразделения подтвердил, что "суперквалифицированные" российские регулярные Вооруженные силы в данный момент усиливают штурмовые подразделения частной военной компании "Вагнер" в усилиях по окружению Бахмута. При этом Владимир Назаренко, другой украинский командующий Бахмутским фронтом, также подтвердил наблюдение ISW о том, что российское военное командование направило российские воздушно-десантные войска для участия в наступлении на город.



При этом в Институте не считают, что Бахмут обречен на взятие россиянами.

"ISW не прогнозирует неизбежного падения Бахмута российскими войсками, хотя украинское командование может предпочесть сдать Бахмут, чем рисковать неприемлемыми потерями. Крайне маловероятно, что российские силы смогут провести внезапное окружение украинских сил в Бахмуте", — отмечается в сообщении.

В то же время в комментарии ISW Ярославский отметил, что украинское военное командование, вероятно, проведет контролируемый вывод войск из Бахмута, чтобы спасти жизнь украинских солдат в том случае, если сочтет, что риск окружения города неизбежен. В свою очередь, официальный представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый 31 января заявил, что украинские силы все еще могут эффективно перебрасывать подразделения в Бахмут, отметив, что украинское военное командование разработало несколько планов действий по чрезвычайным ситуациям для реагирования на российские операции вблизи города.



Аналитики Института отмечают, что российские чиновники в очередной раз переоценивают военные возможности рф для наступления в Донецкой области и на театре военных действий в короткие сроки.

"Глава "Донецкой народной Республики" денис пушилин заявил 31 января, что захват Бахмута позволит россии продвинуться в Краматорск и Славянск, примерно на 40 км северо-западнее Бахмута. Спонсор "группы Вагнера" евгений пригожин ранее заявлял, что средний темп продвижения россиян вокруг Бахмута составлял около 100 метров в день, и российским войскам понадобилось восемь месяцев, чтобы продвинуться из оккупированных Попасной в Луганской области и Светлодарска до их нынешних позиций", — говорится в сообщении.

Как напомнили в ISW, пушилин также заявил, что гипотетическое захват российскими войсками Угледара позволит рф начать наступательные операции на Курахово, Марьинке и Покровске, несмотря на то, что российские войска пытаются захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Министерство обороны россии предоставило ложную информацию о захвате населенного пункта. пушилин также утверждал, что российские войска захватят Авдеевку, но не дал никаких объяснений о том, как россияне прорвут украинские укрепления вокруг населенного пункта, которые возводились почти девять лет.

"Ожидания пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута россией еще раз демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с трудностями в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом российского военного потенциала", - отмечают аналитики.

В то же время в Институте считают, что регулярные российские войска могут заменить силы ЧВК Вагнера , передислоцировав их из Бахмута на линию фронта на юге Украины. В частности, начальник Украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что российские войска проводят неустановленную ротацию войск за пределы Херсонской области и что украинские власти уточняют сообщения о прибытии сил "группы Вагнера" на Запорожское оперативное направление.

"Украинские официальные лица впервые сообщили о прибытии сил Вагнера на восточный (левый) берег Херсонской области 15 января, что совпало с кульминацией наступления Вагнера на Донбассе со взятием Соледара 12 января. российские силы, возможно, замещают истощенные и измученные боями силы Вагнера в пользу российских обычных частей, которые, вероятно, отдыхали и переоснащались после вывода россиян на восточный (левый) берег Херсонской области в ноябре", - отмечают в ISW.

Аналитики склоняются к мнению, что Минобороны рф пытается полностью вытеснить силы ЧВК "Вагнер" у Бахмута, чтобы изобразить традиционную российскую структуру военного командования как единственного победителя на этом направлении, предполагая, что российские войска в конце концов возьмут город.