ЧВК Вагнер не щадит завербованных зеков, массово их "обнуляет"-казнит - СМИ

09:02 17 декабря Киев, Украина

Казни собственных бойцов без суда и следствия, очевидно, являются привычной практикой для российской частной компании Вагнера. Так, бывший наемник ЧВК Вагнера Андрей Медведев в интервью The Insider рассказал, что только ему точно известно о десяти убийствах вагнеровцами своих членов, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Среди них были восемь зеков и двое неосужденных.

В ЧВК Вагнера действует специальный отряд обнуления своих МЕД (отдельное подразделение при службе безопасности ППК Вагнер, которое "занимается обнулением"). Медведев лично присутствовал на нескольких подобных расстрелах. Евгений Нужин, которому вагнеровцы разбили голову кувалдой, был его подчиненным.

Медведев утверждает, что завербованные наемники Вагнера не получают обещанные деньги, а их родственники - выплаты за погибших. С этой целью погибших подают, как без вести пропавших.

Андрея также разыскивают убийцы из Вагнера, и он скрывает свое местонахождение.

"Они забирают ребят и (убивают) либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было", - рассказал Медведев.

Экскомандир "вагнеровцев" говорит, что Нужин служил в его подразделении.

"Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбивцы (Служба безопасности ЧВК Вагнер) и задавали мне вопрос по этому персонажу", - вспоминает Медведев.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на территории Украины отправляют на передовую десятки тысяч наемников частной военной компании Вагнер, завербованных в тюрьмах.