ЧВК останется под новым названием и с новым лояльным к кремлю руководителем

08:48 26 августа Киев, Украина

Безусловно, ЧВК Вагнер была не только значимой силой в войне рф против Украины, но и поддерживала влияние путина в Африке и Сирии. И поэтому Кремль не сможет отказаться от услуг такой группы наемников, даже после смерти их главаря.

Как считает старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (Rusi) доктор Жоана де Деус Перейра, смерть Евгения Пригожина, вероятно, приведет к "определенному обновлению" группы. По ее словам, ЧВК получит новое название, но ее деятельность не изменится.

"Мы должны смотреть на Вагнер не только как на одного человека, но как на экосистему, как на гидру со многими головами и многими интересами в Африке", - сказала Перейра для ВВС.

Аналитик по безопасности Atlantic Council Руслан Трад также разделяет ее мнение и считает, что теперь Вагнер будет возглавлять представитель российской военной разведки. При этом путину станет проблемой поиск "кошелька" для группировки, ведь спонсор не должен будет представлять опасности для его режима.

"Я думаю, что найти нового финансиста будет сложнее, потому что у (Вагнер – ред) хорошие командиры, но здесь важны деньги. Возможно, (посадят – ред.) кого-то из близкого окружения путина", - говорит эксперт.

Журналист Бенуа Брингер, снявший документальный фильм Подъем Вагнера, добавляет, что одним из главных претендентов является генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

"Вполне вероятно, что путину нужно было время, чтобы тайно организовать переход. Это объясняет, почему он ждал два месяца, прежде чем избавиться от Пригожина", - добавил он.

Не секрет, что в Беларуси "вагнеровцам" делать нечего, да и не за что. В четверг, 24 августа, Радио Свобода уточнило, что 101 из 273 палаток в лагере Вагнера в Осиповичах уже снесены. По мнению Жоаны де Деус Перейра, возвращение наемников Вагнера на поле боя в Украину, по крайней мере в краткосрочной перспективе, является маловероятным. Возможно, часть наемников подпишут контракт с Минобороны рф.

Не совсем убедительно звучит и сегодняшнее пафосное заявление Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы", несмотря на смерть Пригожина, останутся в стране.

"Вагнер жил, Вагнер жив и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому это ни хотелось…И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем... Мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск , кто вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет нужды их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают", - сказал Лукашенко.

Тем не менее, ЧВК Вагнер стал ключевой опорой российской внешней политики, ее силы помогают поддерживать правительства Сирии, Мали, Центральноафриканской Республики и Ливии в обмен на права на добычу.

Эксперт Руслан Трад считает, что Вагнер настолько сильно интегрирован в оборонную инфраструктуру африканских стран, что смерть Пригожина не помешает их операциям.

"Это не влияет на местных командующих, потому что операции ведутся отдельно, у них есть разные ресурсы для этого, и даже сейчас они продолжают вербовать для операций в Сирии и Африке", - пояснил он.

Мнение Трада разделяет журналист Брингер. По его словам, ЧВК является "важной в Африке" с точки зрения продвижения российских интересов.

"Структура, безусловно, будет там существовать, возможно, уже не под именем Вагнера, а с новым лояльным к Кремлю руководителем", – сказал он.

Антон Мардасов, внештатный научный сотрудник Сирийской программы Института Ближнего Востока, сказал, что даже после неудачного восстания Пригожина в россии командиры Вагнера за рубежом в большинстве своем не попали под репрессии Кремля, чтобы избежать "ослабления общей позиции Москвы".

Поэтому в среднесрочной перспективе кажется маловероятным, что смерть Пригожина существенно отразится на деятельности Вагнера. Но в долгосрочной перспективе операции группировки, похоже, превратятся во что-то новое, добавляет Эмили Феррис из Rusi.