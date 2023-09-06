ЧВК останется под новым названием и с новым лояльным к кремлю руководителем

Безусловно, ЧВК Вагнер была не только значимой силой в войне рф против Украины, но и поддерживала влияние путина в Африке и Сирии. И поэтому Кремль не сможет отказаться от услуг такой группы наемников, даже после смерти их главаря.
Как считает старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (Rusi) доктор Жоана де Деус Перейра, смерть Евгения Пригожина, вероятно, приведет к "определенному обновлению" группы. По ее словам, ЧВК получит новое название, но ее деятельность не изменится.
Аналитик по безопасности Atlantic Council Руслан Трад также разделяет ее мнение и считает, что теперь Вагнер будет возглавлять представитель российской военной разведки. При этом путину станет проблемой поиск "кошелька" для группировки, ведь спонсор не должен будет представлять опасности для его режима.
Журналист Бенуа Брингер, снявший документальный фильм Подъем Вагнера, добавляет, что одним из главных претендентов является генерал ГРУ Андрей Аверьянов.
Не секрет, что в Беларуси "вагнеровцам" делать нечего, да и не за что. В четверг, 24 августа, Радио Свобода уточнило, что 101 из 273 палаток в лагере Вагнера в Осиповичах уже снесены. По мнению Жоаны де Деус Перейра, возвращение наемников Вагнера на поле боя в Украину, по крайней мере в краткосрочной перспективе, является маловероятным. Возможно, часть наемников подпишут контракт с Минобороны рф.
Не совсем убедительно звучит и сегодняшнее пафосное заявление Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы", несмотря на смерть Пригожина, останутся в стране.
Тем не менее, ЧВК Вагнер стал ключевой опорой российской внешней политики, ее силы помогают поддерживать правительства Сирии, Мали, Центральноафриканской Республики и Ливии в обмен на права на добычу.
Эксперт Руслан Трад считает, что Вагнер настолько сильно интегрирован в оборонную инфраструктуру африканских стран, что смерть Пригожина не помешает их операциям.
Мнение Трада разделяет журналист Брингер. По его словам, ЧВК является "важной в Африке" с точки зрения продвижения российских интересов.
Антон Мардасов, внештатный научный сотрудник Сирийской программы Института Ближнего Востока, сказал, что даже после неудачного восстания Пригожина в россии командиры Вагнера за рубежом в большинстве своем не попали под репрессии Кремля, чтобы избежать "ослабления общей позиции Москвы".
Поэтому в среднесрочной перспективе кажется маловероятным, что смерть Пригожина существенно отразится на деятельности Вагнера. Но в долгосрочной перспективе операции группировки, похоже, превратятся во что-то новое, добавляет Эмили Феррис из Rusi.
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