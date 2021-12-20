Чтобы получать вакцины от COVAX, ВРУ пришлось снять ответственность с производителей вакцин за последствия

15:07 19 Март Киев, Украина

Опасаясь отказа в получении вакцин от коронавируса по механизму COVAX, ВРУ сегодня приняла закон, в соответствии с которым поставщиков и производителей ковид-вакцин освобождают от ответственности за любые последствия прививок.

Такое решение поддержали 236 депутатов.



Свое решение нардепы аргументировали тем, что принятие закона необходимо для получения вакцин от коронавируса по механизму COVAX.



В законопроект также внесли правку, которой медработники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.



В случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабмином.



Закон будет действовать в течение четырех лет.



В месячный срок Кабмин должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.