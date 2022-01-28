Что значит для Украины "Нормандский формат" сегодня. Мнение военного эксперта

Россия будет пытаться применить комплексное давление на Украину, чтобы добиться прямых переговоров между Киевом и представителями ЛДНР, но украинская сторона вряд ли пойдет на уступки и во время следующих раундов переговоров в Нормандском формате.
Об этом во время онлайн-обсуждения « Нормандский неформат. Эскалация на границах Украины и вызовы для региона » рассказал военный эксперт New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Об этом во время онлайн-обсуждения « Нормандский неформат. Эскалация на границах Украины и вызовы для региона » рассказал военный эксперт New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
По мнению эксперта, во время следующих раундов переговоров Россия постарается навязать Украине свое видение и трактовку Минских договоренностей. Самусь также предупреждает, что в Кремле попытаются привлечь к этому международный инструментарий, чтобы оказывать на Украину комплексное давление.
Самусь напомнил, что позиция России в отношении Минских договоренностей заключается в том, что Киев должен напрямую сесть за стол переговоров с так называемыми ЛДНР. Кроме того, в Кремле настаивают на дальнейшем создании в этих регионах «народных отрядов милиции». В то же время, позиция Украины состоит в первоочередном выводе российских войск с территории Украины и восстановлении контроля над границей.
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