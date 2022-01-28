Что значит для Украины "Нормандский формат" сегодня. Мнение военного эксперта

09:48 28 Январь Киев, Украина

Россия будет пытаться применить комплексное давление на Украину, чтобы добиться прямых переговоров между Киевом и представителями ЛДНР, но украинская сторона вряд ли пойдет на уступки и во время следующих раундов переговоров в Нормандском формате.



Об этом во время онлайн-обсуждения « Нормандский неформат. Эскалация на границах Украины и вызовы для региона » рассказал военный эксперт New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Я думаю, что Украина не пойдет на эти уступки. Мы знаем, как чувствительно украинское общество в вопросах, когда власть пытается идти на какие-то уступки. И как раз «формула Штайнмайера» воспринимается в Украине как четкий индикатор сдачи интересов и это то, чего хотела бы Россия потому, что это усложняет внутреннюю политическую ситуацию и дестабилизирует Украину и это то, что нужно Россия с точки зрения гибридных атак», – пояснил Самусь.

По мнению эксперта, во время следующих раундов переговоров Россия постарается навязать Украине свое видение и трактовку Минских договоренностей. Самусь также предупреждает, что в Кремле попытаются привлечь к этому международный инструментарий, чтобы оказывать на Украину комплексное давление.

«Конечно, Россия хотела бы добиться того, чтобы американцы заставили Киев общаться напрямую с Донецком и Луганском. Россия пытается добиться не только какого-нибудь нейтралитета, так называемой «финляндизации» Украины, нерасширения НАТО на Восток, но и чтобы на Украину оказывалось комплексное давление и конкретно по урегулированию конфликта на Донбассе», – пояснил эксперт.

Самусь напомнил, что позиция России в отношении Минских договоренностей заключается в том, что Киев должен напрямую сесть за стол переговоров с так называемыми ЛДНР. Кроме того, в Кремле настаивают на дальнейшем создании в этих регионах «народных отрядов милиции». В то же время, позиция Украины состоит в первоочередном выводе российских войск с территории Украины и восстановлении контроля над границей.