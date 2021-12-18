Что ждать Украине от новой коалиции ФРГ. Мнение Евгения Магды

Директор Института мировой политики Евгений Магда прогнозирует, что новый канцлер Олаф Шольц «будет против своей воли находиться под давлением наследия Меркель, ведь его предшественница 16 лет определяла политику ФРГ. Отсюда вытекают амбициозные задачи, поставленные перед светофором".
«Понятно, что призыв новой коалиции к России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым в Украину воспринимается положительно. Однако это не должно быть общей фразой. Кроме призывов, в отношении России нужны конкретные действия. Здесь стоит учесть, что Олаф Шольц поддерживает запуск «Северного потока – 2», а теперь вопрос...как это можно связать со словами о поддержке Украины.
"Поддержка новой немецкой коалицией евроинтеграционных стремлений Ассоциированного Трио (Грузия, Молдова, Украина) выглядит логичным, однако не стоит рассчитывать, что Берлин будет выступать за расширение НАТО - это не отвечает его геополитическим интересам", - резюмирует Магда.
«Понятно, что призыв новой коалиции к России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым в Украину воспринимается положительно. Однако это не должно быть общей фразой. Кроме призывов, в отношении России нужны конкретные действия. Здесь стоит учесть, что Олаф Шольц поддерживает запуск «Северного потока – 2», а теперь вопрос...как это можно связать со словами о поддержке Украины.
"Поддержка новой немецкой коалицией евроинтеграционных стремлений Ассоциированного Трио (Грузия, Молдова, Украина) выглядит логичным, однако не стоит рассчитывать, что Берлин будет выступать за расширение НАТО - это не отвечает его геополитическим интересам", - резюмирует Магда.
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