Что стало главной целью для россии на Донбассе - британская разведка

На прошлой неделе приоритетом россии была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые россией силы, в основном боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку с западной Украины.

Напомним, ранее в британской разведке говорили, что рф подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине.

Кроме того, россия создала крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине.