Что стало главной целью для россии на Донбассе - британская разведка

На прошлой неделе приоритетом россии была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые россией силы, в основном боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В британской разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку с западной Украины.
Напомним, ранее в британской разведке говорили, что рф подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине.
Кроме того, россия создала крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине.
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