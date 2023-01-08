Что произошло на базе рф в Макеевке – рассказ раненого оккупанта

09:44 08 января Киев, Украина

Раненый в Макеевке оккупант рассказал, что в новогоднюю ночь им приказали собраться в ПТУ, чтобы слушать обращение президента рф Владимира путина. Соответствующее признание оккупанта Антона Головинского опубликовал один из российских Telegram-каналов.

"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - рассказал Головинский.

Отмечается, что Головинского привезли в госпиталь в Ростов-на-Дону, где он умер спустя несколько дней от травм несовместимых с жизнью. Головинский получил ожоги 75% тела. Он был рядовым 1444-го мотострелкового полка.

Напомним, в новогоднюю ночь по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке, где массово находились российские военные, был нанесен удар, практически полностью разрушивший здание. Рядом с ПТУ находился склад боеприпасов и техника оккупантов. В минобороны рф признали гибель 89 военных. В то же время в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали, что в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено около 400 оккупантов, еще около 300 - ранены.