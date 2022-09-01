Что происходит на ЗАЭС: персонал отправлен на продленные "выходные"

На ЗАЭС продлили "выходные" для украинского персонала. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В ГУР предполагают, что эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания - так называемый "вывод в ноль".
Напомним, ситуация вокруг Запорожской АЭС обсуждалась на встрече Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По итогам встречи Эрдоган заявил, что поднимет тему ЗАЭС на переговорах с президентом рф владимиром путиным.
В то же время член британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО. С ним согласился член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер, который тоже заявил, что "любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматически статья 5".
На случай возможной радиационной аварии Минздрав Украины опубликовал советы по йодной профилактике:
Из-за захвата россиянами Запорожской АЭС в Энергодар завезли 25 тысяч таблеток калия йодида - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. В то же время он подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе в настоящее время соответствует норме и не превышен, принимать препарат для профилактики заранее не нужно - только по команде, в случае реально подтвержденной опасности.
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