Что происходит на ЗАЭС: персонал отправлен на продленные "выходные"

14:41 21 августа Киев, Украина

На ЗАЭС продлили "выходные" для украинского персонала. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продлили "краткосрочные выходные" для украинского персонала. В отличие от предыдущего распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных. При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей Росатома. Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и множество оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В ГУР предполагают, что эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания - так называемый "вывод в ноль".

"В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - отмечают в ГУР.

Напомним, ситуация вокруг Запорожской АЭС обсуждалась на встрече Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам встречи Эрдоган заявил, что поднимет тему ЗАЭС на переговорах с президентом рф владимиром путиным.

В то же время член британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО. С ним согласился член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер, который тоже заявил, что "любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматически статья 5".

На случай возможной радиационной аварии Минздрав Украины опубликовал советы по йодной профилактике:

Советы Минздрава на случай радиационной аварии

Из-за захвата россиянами Запорожской АЭС в Энергодар завезли 25 тысяч таблеток калия йодида - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах, сообщил мэр города Дмитрий Орлов. В то же время он подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе в настоящее время соответствует норме и не превышен, принимать препарат для профилактики заранее не нужно - только по команде, в случае реально подтвержденной опасности.