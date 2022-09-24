Что происходит на юге Украины. Успешные удары ВСУ

На Южном направлении украинские военные уничтожили за минувшие сутки российский вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, а также четыре иранских дрона-камикадзе.

По данным Оперативного командования "Юг", в течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии фронта.

С самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без человеческих потерь.

С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно, хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.

Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе с направления Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники - в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Другие потери врага за боевой день составляют: 51 захватчик, 152-мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых - 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.

Еще один "Шахид-136" сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб человек.

Напомним, еще 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.