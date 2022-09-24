Что происходит на юге Украины. Успешные удары ВСУ

На Южном направлении украинские военные уничтожили за минувшие сутки российский вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, а также четыре иранских дрона-камикадзе.
По данным Оперативного командования "Юг", в течение боевого дня враг нанес 1 авиационный, 1 ракетный удар по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии фронта.
С самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без человеческих потерь.
С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, вероятно, хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.
Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе с направления Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне.
Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники - в Каховке.
Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.
Другие потери врага за боевой день составляют: 51 захватчик, 152-мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.
В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых - 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.
Еще один "Шахид-136" сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб человек.
Напомним, еще 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии