Что попросит Путин у Меркель за сохранение транзита газа через Украину?

Создается впечатление, что страх не угодить сотруднику Штази трансформировался в душе некоторых немцев в желание не портить отношения с ГБ-шником, по сути, Путиным. А особенно тогда, когда хозяин Кремля поставил в зависимость от своего нефтепровода многие страны Европы.

Находясь в такой зависимости и завершая свою каденцию, Меркель хочет оставить всем по "наследству": немцам – "Северный поток – 2", что гарантирует ФРГ более дешевые энергоносители из России; ЕС – энергобезопасность: гарантии, что Украина и Россия ежегодно не будут возвращаться еще и к "газовым войнам", а Киеву – гарантии транзита российского газа именно через ГТС Украины.

Именно этим объясняется тот факт, что Меркель под завершение своей каденции приезжает в Киев, но перед этим заедет в Москву. Ведь именно от Путина Меркель будет добиваться продления соглашения с Украиной о транзите российского газа через нашу ГТС на ближайшие пять (а лучше – на 10) лет. Да, ту самую сделку, которая действует сейчас, и которая была подписана тоже при непосредственном содействии Берлина.

Проблема же для Киева – что взамен попросит Путин? Например, как поступить, если Кремль поставит основным требованием для подписания соглашения по газу забрать назад ОРДЛО по российскому сценарию? Время покажет, какой выбор сделает Киев.

Кстати, отказ Меркель остаться на мероприятия Крымской платформы объясняется как раз попыткой задобрить Путина, чтобы тот пошел на обеспечение транзита газа по территории Украины.

Хотя, если после встречи с Путиным Меркель не увидит шагов навстречу, она может и остаться в Киеве на мероприятия. Хотя бы по этому признаку мы сможем понять, стали ли успешными ее переговоры в Москве. И будет ли Украина с транзитом.

Поэтому, если у Меркель все получится с Путиным, то от украинской власти она может взамен просить, например, не педалировать тему "Северного потока – 2" перед Байденом во время визита в США. А также предлагать другие "плюшки": кредиты, инвестиции в "зеленую" (водородную) энергетику и тому подобное.