Что поможет избежать любого теракта на территории ЗАЭС - ОП

11:17 02 июля Киев, Украина

Напряжение, связанное с угрозой взрыва на Запорожской АЭС, нарастает с каждым днем. Единственным возможным выходом из опасной ситуации может стать предупреждение от мировых лидеров в адрес россии о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в воскресенье, 2 июля.

"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет только одно общее публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями", - отметил Подоляк.

В то же время он констатирует, что сейчас Украина слышит от международного сообщества лишь "абсолютную и красноречивую тишину".

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.

По данным разведки, агрессоры провели дополнительное заминирование пруда-охладителя на атомной станции.

Украина уже подготовила план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если россия совершит теракт на ЗАЭС.