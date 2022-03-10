Что обсуждали на заседании ТКГ по Донбассу

14 октября, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Там обсуждали режим перемирия на передовой, обмен удерживаемыми лицами, открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения, а также констатировали торможение работы ТКГ из-за политических вопросов.
"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", — сообщается на сайте президента Украины.
80 дней тишины
Перемирие на Донбассе продолжается уже 80 дней — с 27 июля. Хотя и встречаются поодинокие обстрелы.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижение во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.
Тормозящие политические вопросы
Представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы по безопасности ТКГ являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе этой группы. В частности, нужно решить вопрос обновленного плана разминирования, учитывая приближение зимы.
При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, отметила пресс-служба президента.
Условия хранения радиоактивных материалов
Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Освобождение удерживаемых лиц
Продолжается подготовка к обмену удерживаемыми лицами. Украина уже передала список из четырех категорий таких лиц. А с временно оккупированных территорий Донбасса такой информации не предоставлено. Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Открытие новых КПВВ
Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда/выезда в Луганской области в первой декаде ноября. Это должны сделать в рамках исполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", — сообщается на сайте президента Украины.
80 дней тишины
Перемирие на Донбассе продолжается уже 80 дней — с 27 июля. Хотя и встречаются поодинокие обстрелы.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил достижение во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.
Тормозящие политические вопросы
Представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы по безопасности ТКГ являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе этой группы. В частности, нужно решить вопрос обновленного плана разминирования, учитывая приближение зимы.
При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, отметила пресс-служба президента.
Условия хранения радиоактивных материалов
Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Освобождение удерживаемых лиц
Продолжается подготовка к обмену удерживаемыми лицами. Украина уже передала список из четырех категорий таких лиц. А с временно оккупированных территорий Донбасса такой информации не предоставлено. Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Открытие новых КПВВ
Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда/выезда в Луганской области в первой декаде ноября. Это должны сделать в рамках исполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии