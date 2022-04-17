Что может поставить точку в переговорах с РФ по завершению войны

Все чаще стало звучать мнение о том, что переговоры о завершении войны между Россией и Украиной зашли в тупик. Что говорит об этом глава нашего государства Владимир Зеленский?

В интервью представителям украинских СМИ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя может привести к остановке переговоров по достижению мира между Украиной и Россией.

"Уничтожение всех наших ребят в Мариуполе - то, что они сейчас делают - может поставить точку на любых форматах переговоров. Я считаю, что это их большое заблуждение, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну", - сказал глава государства.

Он добавил, что усиление агрессии со стороны РФ и совершение российскими военными преступлений, в том числе против мирного населения, уменьшает возможности для любых переговоров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что контакты необходимы, чтобы защитить государство и закончить войну. При этом, отметил президент, открытым остается вопрос урегулирования статуса оккупированных территорий Донбасса и Крыма, ведь у Украины и России разное понимание принадлежности этих территорий.

Что касается итогового документа по переговорам, то Зеленский информировал, что Россия хочет одного соглашения по всем вопросам, однако не все страны, участвующие в консультациях, готовы сесть с РФ за один стол.

"Россия хочет, чтобы все было в одном документе. А люди говорят: видели, что было в Буче, обстоятельства меняются… И они все меньше и меньше хотят иметь какие-либо договоренности с Россией. При этом хотят иметь договоренности с Украиной", - уточнил украинский лидер.

Как сообщалось, Зеленский допускает, что результатом мирных переговоров между Киевом и Москвой могут стать два соглашения: по гарантиям безопасности для Украины и договор непосредственно между Украиной и РФ.