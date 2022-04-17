Что может поставить точку в переговорах с РФ по завершению войны

Все чаще стало звучать мнение о том, что переговоры о завершении войны между Россией и Украиной зашли в тупик. Что говорит об этом глава нашего государства Владимир Зеленский?
В интервью представителям украинских СМИ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя может привести к остановке переговоров по достижению мира между Украиной и Россией.
Он добавил, что усиление агрессии со стороны РФ и совершение российскими военными преступлений, в том числе против мирного населения, уменьшает возможности для любых переговоров.
В то же время Зеленский подчеркнул, что контакты необходимы, чтобы защитить государство и закончить войну. При этом, отметил президент, открытым остается вопрос урегулирования статуса оккупированных территорий Донбасса и Крыма, ведь у Украины и России разное понимание принадлежности этих территорий.
Что касается итогового документа по переговорам, то Зеленский информировал, что Россия хочет одного соглашения по всем вопросам, однако не все страны, участвующие в консультациях, готовы сесть с РФ за один стол.
Как сообщалось, Зеленский допускает, что результатом мирных переговоров между Киевом и Москвой могут стать два соглашения: по гарантиям безопасности для Украины и договор непосредственно между Украиной и РФ.
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