Что мешает Украине эвакуировать своих граждан из опасного сектора Газа

О том, что делает Украина, чтобы вывезти своих граждан из опасных территорий, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал ситуацию в Газе после ударов Израиля гуманитарной катастрофой. Там не просто отключен свет, но и есть проблемы с водой, едой, лекарствами, нет мобильной связи, отметил омбудсмен. Лубинец рассказал, что Украина работает над эвакуацией своих граждан, но сталкивается с проблемами.

Сколько граждан Украины нуждаются в эвакуации из сектора Газа

По словам уполномоченного, по состоянию на сегодня 243 гражданина Украины нуждаются в эвакуации.

"Но мы понимаем, что эта цифра точно не окончательная. Она будет расти", – сказал Лубинец и отметил, что из-за проблем со связью "конект с нашими гражданами теряется".

Среди граждан, запросивших эвакуацию, по его словам, преимущественно женщины, вышедшие замуж за палестинцев и проживавшие на территории сектора Газа.

"В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского сейчас, у кого-то нет. У кого-то вышел срок относительно украинских паспортов. МИД работает максимально эффективно, чтобы нам разрешили физически туда приехать, на пункт пересечения, чтобы все граждане Украины, нуждающиеся в помощи, такую помощь получили. Нам неважно, документы просрочены или нет, мы сделаем все, чтобы их эвакуировать", – отметил Лубинец.

С какими проблемами сталкивается Украина во время эвакуации из сектора Газа

Лубинец отметил, что вчера была официальная договоренность о разрешении на эвакуацию граждан Украины из сектора Газа в Египет, как и граждан других иностранных государств. Однако накануне эвакуации разрешение было отозвано.

"Должны были пересечь пункт пропуска "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения, через который граждане иностранных стран могут выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что сейчас уже есть официальное заявление по этому поводу от нашего МИД, и наш посол направил официальную ноту протеста. Так, по словам Лубинца, сделали или планируют сделать еще ряд стран.

"Мы не понимаем, почему не позволяют эвакуацию граждан Украины, как и остальных граждан иностранных государств. Тем более, что эвакуацию запросили женщины и дети...", – прокомментировал он.

Лубинец отметил, что пункт пересечения остается открытым со стороны Египта, и египетские власти обещают максимально способствовать эвакуации наших граждан.