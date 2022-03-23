Что известно о новоиспеченном главе Сумской ОГА Дмитрии Живицком

19:14 25 июня Киев, Украина



Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента.



Зеленский в пятницу, 25 июня, встретился с Живицким на Банковой и вручил ему служебное удостоверение.



16 июня Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Сумской областной государственной администрации. На эту должность указом президента Владимира Зеленского предлагалось назначить Дмитрия Живицкого.



До назначения Живицкий был заместителем министра развития общин и территорий Украины (с сентября 2019 года).



Политическую карьеру Живицкий начал в 2016 году. В этом году он был консультантом патронатного председателя Сумской государственной администрации, а также руководителем аппарата Сумской областной государственной администрации.



Хома был замглавы Харьковской ОГА, когда ее возглавлял Михаил Добкин, в 2014 году уволился. На своем сайте Хома называет себя юристом, управленцем и афганцем.