Что известно о судьбе защитников острова Змеиный

12:16 15 марта Киев, Украина

Украина обратилась в гуманитарные организации, чтобы они по возможности помогли установить полное количество находящихся в России военнослужащих с острова Змеиный и их судьбу на данный момент.

Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы и ее представитель Андрей Демченко.



Демченко рассказал, как решается ситуация с попавшими в плен пограничниками во время захвата россиянами острова Змеиный. Сначала была информация, что все они погибли, потом выяснилось, что их удерживают кафиры.



«Собственно, никогда не указывалась информация о количестве личного состава, находившемся на острове Змеиный. Но мы отмечали, что там как пограничники, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины. С острова мы получили информацию об обстреле со стороны России и возможное наличие погибших среди пограничников. Но оставалась надежда на то, что они живы, после чего связь с островом была полностью потеряна.



Наше спасательное судно от Морской поисково-спасательной службы пыталось выйти на остров. Первый раз оно не дошло, поскольку рядом был подбит гражданский корабль и судно должно было изменить курс, чтобы помочь экипажу. А потом, когда наше судно вышло с гуманитарной целью – узнать ситуацию на острове, оно было увлечено россиянами», – рассказал Демченко.



Российские медиа отмечали, что военнослужащие с острова Змеиный находятся в плену и якобы доставлены в Севастополь. Узнать полностью об их судьбе пока невозможно, как, собственно, и получить полный список пленных.



«Мы обратились в гуманитарные организации, чтобы они по возможности помогли установить полное количество находящихся в России военнослужащих с острова Змеиный и их судьбу на данный момент. Еще раз подчеркиваю: их никто не бросал, насильно не прятал, просто Россия использовала эту историю в пропагандистских целях. Причем россияне умалчивают о том, что произвели обстрел острова Змеиный и фактически его уничтожили», – сказал Демченко.