Что грозит финансовой системе РФ в случае вторжения в Украину

Постоянно бряцая оружием на границе Украины, а равно и на границе Европы, Россия подвергает себя большой опасности, связанной с крахом и без того ослабленной экономики страны.
Пока в Европе ведутся переговоры с РФ о мерах безопасности и о прекращении агрессии против Украины, в США готовятся к возможной необходимости введения санкций против финансовой системы России.
Представитель Белого дома во время брифинга подтвердил, что данные санкции представляют собой, в первую очередь, отключение крупнейших финучреждений России от платежной системы SWIFT. Кроме того, в арсенале санкций содержится наложение ареста на поставки в РФ американских оборонных технологий.
В своем интервью представитель президента США подчеркнул, судить о действиях России следует не по ее обещаниях и заявлениях, а по конкретным поступкам.
Согласно информации из ответственных источников, такие санкции против России будут введены в считанные часы после ее вторжения в Украину.
Напомним, что во время телефонных переговоров, прошедших ранее, Джо Байден заверил Владимира Зеленского в полной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Свою поддержку Украине выразила и Канада.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии