Что грозит финансовой системе РФ в случае вторжения в Украину

13:08 09 Январь Киев, Украина

Постоянно бряцая оружием на границе Украины, а равно и на границе Европы, Россия подвергает себя большой опасности, связанной с крахом и без того ослабленной экономики страны.

Пока в Европе ведутся переговоры с РФ о мерах безопасности и о прекращении агрессии против Украины, в США готовятся к возможной необходимости введения санкций против финансовой системы России.

Представитель Белого дома во время брифинга подтвердил, что данные санкции представляют собой, в первую очередь, отключение крупнейших финучреждений России от платежной системы SWIFT. Кроме того, в арсенале санкций содержится наложение ареста на поставки в РФ американских оборонных технологий.

В своем интервью представитель президента США подчеркнул, судить о действиях России следует не по ее обещаниях и заявлениях, а по конкретным поступкам.

"Что они (россияне - ред.) делают за закрытыми дверями будет конструктивнее их заявлений", - добавил он.

Согласно информации из ответственных источников, такие санкции против России будут введены в считанные часы после ее вторжения в Украину.

Напомним, что во время телефонных переговоров, прошедших ранее, Джо Байден заверил Владимира Зеленского в полной поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. Свою поддержку Украине выразила и Канада.