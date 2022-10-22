Что даст войскам россии подрыв Каховской ГЭС - ISW

08:22 22 октября Киев, Украина

Российские оккупанты попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть отступление и создать буферную зону в Херсонской области. Об этом заявили в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

По оценке Института, оккупанты готовятся обвинить Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС. Однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и вынудить к перемещению сотни тысяч людей, а также нанести ущерб электроснабжению.

Эксперты отмечают, что начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Специалисты предполагают, что рф намерена продолжить вывод войск в течение следующих нескольких недель. Однако они могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать их.

Официальные лица в рф остаются сдержанными в отношении того, отдал ли глава Кремля Владимир путин приказ о выводе войск из Херсона. Аналитики считают, что они готовят информационное пространство к своей неудаче на Херсонском направлении.

Институт изучения войны предполагает, что российские силы попытаются удержать восточную часть Херсонской области как буферную зону, которая позволит оборонять Крым.

Аналитики считают, что президент россии Владимир путин создает условия для продолжения россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.

Напомним, Украина призывает организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию.

Кроме того, в украинской разведке отметили, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а недавно заминировали опоры и шлюзы.