Что было бы если бы защитники Азовстали не сдержали натиск

Что было бы если бы защитники Азовстали не сдержали 20 тысяч солдат РФ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о героизме защитников Мариуполя.
Секретарь СНБО добавил, что, когда была возможность, Украина передавала на "Азовсталь" воздушным путем необходимые вещи, но теперь такой возможности больше нет.
Данилов не ответил прямо на вопрос о том, кто оказывает помощь эвакуированным из "Азовстали" украинским военным и есть ли там представители международных организаций, которые могут контролировать процесс.
Данилов подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы вернуть домой защитников Мариуполя.
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